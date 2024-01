Leões de Portugal: livro-homenagem assinala os 40 anos da instituição de solidariedade social ligada ao Sporting Clube de Portugal

A mais antiga associação de solidariedade social da Europa ligada a um clube desportivo, os Leões de Portugal promovem, desde 1984, acções de defesa dos direitos humanos em articulação com a sociedade civil, apostando na educação, formação e aprendizagem dos jovens, no combate à solidão dos mais idosos. Quatro décadas de trabalho que «dignifica e engrandece o nome e a actividade do Sporting Clube de Portugal», agora assinaladas no livro Leões de Portugal: História, Exemplo, Missão, Desafios e Futuro que recupera os momentos mais marcantes da história da associação, ilustrados por fotografias de arquivo e testemunhos de figuras ligadas à associação e ao clube, desde o presidente Frederico Varandas a ex-dirigentes, como José Dias Ferreira, e atletas, como Pedro Barbosa, Ricardo Sá Pinto ou João Benedito. Organizado pelo Dr. Carlos Pinto de Abreu, presidente da assembleia geral da instituição, Leões de Portugal: História, Exemplo, Missão, Desafios e Futuro chega hoje, dia 9 de Janeiro, à rede livreira nacional, numa edição Guerra e Paz.



Em Leões de Portugal: História, Exemplo, Missão, Desafios e Futuro acompanhamos o percurso da associação leonina nascida em 1984 e que desde cedo se distinguiu, nas palavras do presidente da Assembleia Geral, Carlos Pinto de Abreu, «pela missão de apoiar sempre mais e melhor quem realmente necessita». Neste livro-homenagem que Carlos Pinto de Abreu organiza percebemos que com apenas um ano, a instituição já atribuía bolsas de estudo, num trabalho imprescindível para o elevador social do país. Quarenta anos depois, essa missão mantém-se e o objectivo actual é atingir, ao longo da presente década, a marca dos mil estudantes apoiados.



Premiar o mérito e empenho é um dos pilares dos Leões de Portugal, que desenvolvem ainda iniciativas de fomento cultural, como espectáculos, tertúlias e viagens de conhecimento e estudo, alargando os horizontes culturais da comunidade. Fazem-no, acrescenta o dirigente da IPSS, «pela solidariedade com garra na ligação ao desporto, como actividade física, de recreação, cultura, competição e congregação de esforços e vontades».



Além da história, valores e estatutos dos Leões de Portugal, a edição inclui ainda uma série de testemunhos de notáveis do Sporting Clube de Portugal, entre os quais Frederico Varandas, actual presidente do clube de Alvalade, que diz ser «uma verdadeira honra testemunhar quatro décadas de actividade.» Acrescenta Varandas, consciente das crises que a sociedade portuguesa tem enfrentado além das quatro linhas, que em «anos tão desafiantes comos os que temos vivido, a actividade dos Leões de Portugal e a responsabilidade social do Sporting ganham uma importância ainda maior».



E porque os craques também fazem a diferença fora dos relvados, Pedro Barbosa recorda a época em que, enquanto capitão, liderou os verdes e brancos numa acção de apoio à missão dos Leões de Portugal. «Reuni a equipa e assumimos, em conjunto, a Bolsa Anual com o nome da Equipa de Futebol Profissional que, tanto quanto sei, há mais de 20 anos se mantém. A primeira Bolsa entregue, se bem me lembro, saiu da nossa "caixinha das multas"».



site Histórias para ler e reler, num livro que celebra a memória, mas que olha para o futuro com a sempre verde esperança de uma sociedade melhor. Uma edição Guerra e Paz, Leões de Portugal: História, Exemplo, Missão, Desafios e Futuro chega hoje, dia 9 de Janeiro, à rede livreira nacional e está igualmente disponível noda editora.