Limpeza em qualquer lugar e ocasião com a compacta Kärcher OC 3

O verão já chegou e é sinónimo de acampar, pedalar, surfar, caminhar, viajar sem horários e tirar o máximo de partido das atividades outdoor que o bom tempo permite e convida a desfrutar.





Para todos os que procuram uma solução de limpeza "on the go" para acompanhar as suas aventuras de verão, a Kärcher tem a solução perfeita - a lavadora compacta Kärcher OC 3 – para múltiplas necessidades de limpeza na palma da mão.





A inovadora OC 3 é alimentada por bateria e possui um tanque de água de 4 ou de 7 litros, consoante a versão, que permite realizar qualquer tarefa de limpeza exterior, como lavar o fato e a prancha de surf, as rodas das bicicletas, tirar a areia dos sapatos, sem precisar ter uma ligação de energia e água. O reservatório de água de 7L é suficiente, por exemplo, para limpar duas a três bicicletas.

O dispositivo também pode ser usado durante as férias numa caravana ou à parta de casa para que os carrinhos de bebé ou os sapatos não levem a sujidade para dentro. Com um jato plano de baixa pressão suave e eficiente, esta pequena lavadora é também ideal para superfícies sensíveis.

A OC 3 vem equipada com um display LED que sinaliza de forma intuitiva se a bateria está quase vazia ou carregada. E, caso a bateria termine, é fácil continuar o trabalho de limpeza, pois vem equipada com um adaptador de carro para poder ser facilmente conectado ao isqueiro do carro e continuar a operar.





Este equipamento está disponível em 3 versões:

Kärcher OC 3 com depósito de 4L: pvp recomendado de 184,99€

Kärcher OC 3 Bike: pvp recomendado de 199,99€

Kärcher OC 3 Plus com deposíto de 7L: pvp recomendado de 204,99€

Kärcher, faz a diferença!