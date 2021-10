Lino Araújo conquista o 4º Lugar no Campeonato do Mundo de Aquabike 2021 em Itália.

Mesmo com problemas elétricos, o nosso Campeão, no passado fim-de -semana conseguiu um excelente resultado, o que nos deixa muito orgulhosos.





Depois de um 1º Lugar na prova realizada na cidade de Peso da Régua - 3ª etapa do Campeonato Nacional 2021, como disse o nosso Campeão Lino Araujo, "Foi a preparação perfeita para a primeira etapa do campeonato do Mundo."





Uma vez mais, Lino Araújo agradeceu todo o apoio da sua equipa nomeadamente o apoio incondicional do seu mecânico e de todos os seus patrocinadores.





SOMA e SEGUE no Campeonato!