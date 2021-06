Lionesa começa o Verão a celebrar o S. João, apoiando a restauração e o pequeno comércio.

De 21 a 25 de junho, a Lionesa promove junto da sua comunidade a comemoração do S. João! Em parceria com o restaurante Picanha Grill Lionesa e o Mercado de Matosinhos serão oferecidas 150 refeições, entre almoços e jantares, a todos os que trabalham na Lionesa Business Hub.





O objetivo é celebrar uma data de referência para a região e, em simultâneo, apoiar a restauração e o pequeno comércio, este que fornece os produtos frescos consumidos no Mercado. O menu obedece à tradição das comemorações populares, ou seja, com o típico caldo verde, a sardinha e as fêveras. As inscrições serão feitas online e são exclusivas aos Lioneses. Durante a semana serão, ainda, oferecidos manjericos e um bookmark personalizado a todos aqueles que estejam no Business Hub.

A Lionesa Business Hub é um resort multicultural e empreendedor, que hospeda mais de 120 empresas e atua como agente de inovação e aceleração de negócios e talento humano em escala global. Na Lionesa, os espaços de trabalho são customizados, com o principal objetivo de promover a saúde e o bem-estar da comunidade de mais de 5.000 trabalhadores, facilitando a criatividade e, acima de tudo, priorizando a sustentabilidade, oferecendo um ambiente de trabalho flexível, onde podem contar com uma vasta gama de serviços, incluindo restaurantes, espaços de lazer como ginásio, aulas gratuitas de surf… Empresas como Oracle, Farfetch, eDreams, Vestas, Cofco, Klockner Pentaplast, Generix e Hilti são algumas das marcas que confiaram na Lionesa para se tornar a sua nova casa. O novo parque verde e de lazer com 5 Hectares, da autoria do Arquiteto Siza Vieira e do Arquiteto Sidónio Pardal vai ligar a Lionesa ao Mosteiro de Leça do Balio, seguindo o rio Leça, que atravessa o parque, até ao oceano, através da nova ciclovia. Siza, com a reabilitação do Mosteiro de Leça e a construção do seu novo templo, acrescenta um novo sentido de património e uma nova missão cultural a uma nova Lionesa, atingindo 110.000 metros quadrados de escritórios, um Concept Hotel, Serviced Apartments e uma International School.