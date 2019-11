Lisboa Games Week 2020 já tem data marcada

A maior e melhor edição de sempre do Lisboa Games Week ainda não começou e já há vontade de ir ainda mais longe por parte da organização, parceiros e marcas presentes.





O Lisboa Games Week está diferente e, tendo garantido desde logo a presença dos principais fabricantes de consolas como a PlayStation, Xbox e Nintendo, assim como de grandes marcas do universo gaming, a organização orientou a sua aposta para a renovação dos seus conteúdos através do desenvolvimento de novos conceitos, novas áreas, mais ligação entre temáticas e mais animação, com a integração de inovação e tecnologia.





As novidades são muitas, desde logo na forma como o evento é agora apresentado, havendo nesta edição um forte investimento da organização na componente visual, designadamente ao nível da construção e decoração dos espaços. Todos os conteúdos têm agora uma envolvente, um produtor dedicado, e uma imagem e comunicação estruturadas.





A entrada de novos parceiros como a Inygon e Qwatti na área de Esports enquanto produtores, da Nostalgica – Museu dos Videojogos, que regressa ao Lisboa Games Week para produzir a maior área de retrogames em eventos nacionais e a ampliação da área Cosplay com convidados internacionais, vem reforçar o posicionamento do evento, mas também consolidar a aposta no crescimento de conteúdos.





Cresce também o Serviço Educativo com o apoio da DGE, e os novos parceiros como a APVJ, A Ludoteca e Microsoft, a aposta de marcas da indústria em resposta aos desafios do evento para espaços free-to-play, o renovado Espaço Família e os novos conceitos e experiências, ao que se juntam as novas ferramentas digitais de promoção e interacção com o visitante.





A organização, parceiros e marcas olham para o Lisboa Games Week com a forte convicção de que é muito o potencial de crescimento do evento nos próximos anos. A organização do LGW anuncia assim, desde já, a realização do evento em 2020 de 19 a 22 de Novembro.





O Lisboa Games Week realiza-se de 21 a 24 de Novembro de 2019, com 25,000m2 ocupados, mais de duzentas acções de programação e espera reunir mais de 61,000 visitantes.