De 12 a 15 de março, o Centro de Congressos de Lisboa recebe o Lisboa Gift Show, feira para profissionais – lojistas, comerciantes e responsáveis de compras – dos segmentos de Gift Utilitário e Decorativo, Decoração, Craft e Artes Decorativas, Papelaria e Escritório, e Brinquedo.

Serão 4500 m2 de área exposicional, três dezenas de expositores e quatro dias de realização das 10h00 às 19h00. Destes expositores, 15% são estrangeiros, destacando-se Espanha, com presença de empresas que pretendem introduzir novas marcas no mercado nacional.

Este é o único evento direcionado a este sector em Portugal, com foco para o networking entre os empresários do sector e concretização de negócios, com entrada gratuita para todos os profissionais deste ramo.

Com o objetivo de ser um marketplace entre os diferentes profissionais do retalho, distribuição e centrais de compra, o Lisboa Gift Show terá uma ampla oferta de produtos e marcas que serão apresentadas na feira por parte das empresas que aproveitam esta oportunidade para apresentarem as suas novidades ao mercado.

Igualmente, num sector que tem uma grande componente de diferenciação no design de produto – o Design Hub - o Lisboa Gift Show tem já confirmada a participação de empresas de design de produto nacional, alargando assim a capacidade de oferta junto dos visitantes. Pela primeira vez, um evento profissional do sector vai dar oportunidade aos artesãos e designers portugueses de contactarem com os novos canais de distribuição e com novos compradores.

De forma a proporcionar um ambiente mais profissional e a colocar à disposição dos expositores os elementos necessários para a divulgação e promoção do seu produto, o Lisboa Gift Show irá disponibilizar aos expositores um Auditório para a realização de eventos próprios, apresentações, Workshops, lançamentos de produtos, etc. Ao mesmo tempo, haverá todas as comodidades para a realização de reuniões de negócios, com salas próprias e em ambiente mais recatado, em restaurante ou na esplanada do Centro de Congressos.





As empresas expositoras poderão, igualmente, convidar diretamente os seus atuais ou potenciais clientes, permitindo o acesso gratuito à feira para contactos comerciais.