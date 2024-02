Lisbon Food Affair foi palco de grandes negócios para setor alimentar, HORECA e tecnologia

A segunda edição da Lisbon Food Affair terminou com um balanço muito positivo, e que a posiciona como o mais importante evento nos sectores da alimentação e bebidas, canal Horeca e Tecnologia Alimentar realizado em Portugal.

A FIL voltou assim a ser palco de grandes negócios, resultantes da interacção entre a generalidade dos expositores, que aproveitou este evento para apresentar produtos altamente diferenciados e inovadores e os milhares de visitantes profissionais, entre os quais os responsáveis de grandes grupos de distribuição e grandes cadeias da área da restauração, que elegeram a Lisbon Food Affair como a grande montra, e como local privilegiado para identificar novos produtos e soluções e fazer negócios.

Em destaque esteve igualmente o programa de Hosted Buyers, que trouxe ao evento 50 compradores internacionais de vários países e que realizaram mais de 500 reuniões B2B com as empresas participantes no programa, gerando oportunidades de negócio, que, segundo a informação prestada, superam os 25 milhões de euros – valor que poderá ser muito superior se a relação comercial se consolidar no futuro.

Para 86% dos Buyers participantes, este evento superou mesmo as expectativas, afirmando estar "satisfeitos ou muito satisfeitos" nas classificações individuais que atribuíram a cada uma das reuniões em que participaram. Este é um sinal que demonstra a adequação entre as empresas participantes e os Buyers convidados.

Para Marina Calheiros, Gestora Coordenadora do evento, "estes são números que naturalmente nos deixam muito satisfeitos e que aumentam a nossa responsabilidade na próxima edição". "O grande objectivo do Lisbon Food Affair é gerar negócios, e este objectivo foi amplamente atingido", afirmou Marina Calheiros, destacando "o papel fundamental dos diversos parceiros da Lisbon Food Affair nos resultados obtidos".

De realçar ainda que a Lisbon Food Affair, para além de um evento de negócios e networking é também um evento dedicado ao Know-how e à análise dos grandes temas do sector. Assim, é de destacar o elevado índice de participação nas mais de 50 conferências, talks, apresentações e showcooking e onde se abordaram temas ligados à inovação, a sustentabilidade e a internacionalização, bem como as novas tendências para o sector e o impacto da Inteligência Artificial na indústria alimentar.

O evento contou com a presença da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e do Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, que destacaram a importância da Lisbon Food Affair para o crescimento do sector em Portugal e o posicionamento das nossas empresas nos mercados internacionais.

A próxima edição realiza-se de 10 a 12 de Fevereiro de 2025