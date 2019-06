Lucas Graham é cabeça de cartaz na Expofacic

De 25 de Julho a 04 de Agosto, Cantanhede volta receber a Expofacic – a edição deste ano é a 29ª - e apresenta como novidades, três exposições temáticas, uma da Força Aérea num espaço com aviões e simuladores, uma bienal de arte que é organizada pela primeira vez e ainda uma mostra do pintor Mário Silva (já falecido), no que será a primeira ação com o valioso espólio que a família do conceituado artista plástico colocou à guarda da Junta de Freguesia da Tocha e da Câmara Municipal de Cantanhede. Outro das novidades é um espaço de "gaming", dedicado a um público mais jovem.





A edição 2019 contará com 630 expositores e 68 espaços de gastronomia, ocupando uma área de 95 mil metros quadrados no centro da cidade de Cantanhede e ostenta o premio de melhor festividade da Península Ibérica, atribuído pela Iberian Awards Festival. A edição 2019 tem bilhetes a 4€ todos os dias, à exceção do dia 03 Agosto, onde atua banda dinamarquesa Lucas Graham, onde o bilhete custa 10€. Já o bilhete geral tem um custo de 35€.





Segundo a autarca de Cantanhede, Helena Teodósio, o orçamento do certame mantém-se nos 1,6 milhão de euros. "O que se procura é a sustentabilidade financeira que se tem vindo a verificar. Há cerca de 10 anos que o município não tem necessidade de injetar dinheiro na feira",

"Creio que podemos afirmar que se trata de um produto turístico por exelência, que tem a particularidade de evidenciar o enorme potencial de outras mais-valias turísticas do concelho e da região, como a gastronomia, a cultura, o património, as tradições locais, o vinho e o enoturismo, entre outros, sem esquecer a forte atratividade dos espetáculos", salientou a presidente do município de Cantanhede.





A Expofacic volta a disponibilizar seis linhas de autocarros (com três viagens diárias) com partidas da Figueira da Foz, de Coimbra, da Praia da Tocha, de Aveiro, de Águeda e da Praia de Mira, com bilhetes de ida e volta a 2,20 e a 2,50 euros.





O presidente da Inova, empresa municipal responsável pela organização da Expofacic, Idalécio Oliveira, destacou ainda os dias temáticos (Agricultor; Comunidades, Floresta; Empresário, Expositores, Arte e Cultura e da Solidariedade Social) e aposta sustentabilidade ambiental, com a utilização de copos reutilizáveis na edição deste ano.





A Expofacic, volta a contar com oito espaços de música distribuídos pelo recinto, e no palco principal vão por lá passar (entre outros): David Carreira (25 Julho), Richie Campbell (26 julho), Matias Damásio (27), António Zambujo (28), Blaya (29), Stranglers (30), Marisa (31), Ludmilla (01 agosto), Pedro Abrunhosa (02), Lucas Graham (03). Os Xutos e Pontapés (04) fecham a edição 2019.