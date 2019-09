Luis Portugal com Rui Vilhena e Sociedade Filarmónica Alcanedense para um concerto memorável

Quem não se lembra dos Jafumega com a célebre canção com a qual ainda hoje vibramos, Latina América? Pois é, Luís Portugal estará em palco e vai fazê-lo recuar no tempo, ao lado do instrumentista Rui Vilhena, um dos elementos do grupo "Vozes da Rádio". Ambos vão juntar-se à Sociedade Filarmónica Alcanedense e vão interpretar canções que muito bem conhece.





De áreas musicais diferentes, a Sociedade Filarmónica Alcanedense pode com Luís Portugal, encontrar a universalidade da música e o seu elo de ligação, reforçado pelo gosto de, em palco, poderem expressar as suas linguagens, alicerçadas em percursos de formação e composição.





Este é um projeto de música com base na discografia dos Jafumega e Carlos Paião, que coloca um novo desafio à Sociedade Filarmónica Alcanedense, retirando-a do seu lugar de conforto, para conseguir um concerto único.





A Sociedade Filarmónica Alcanedense - Fundada em Maio de 1898, por iniciativa do Padre da Paróquia de Alcanede, Reverendo João Rebelo, é neste momento composta por 60 instrumentistas. Ao longo dos anos, vários foram os Maestros que passaram pela Banda de Alcanede, entre os quais se lembram Joaquim Lopes, Simões Ribeiro, João Monteiro, João Manuel Pinote, João Vieira Crespo e, atualmente, Alberto César Carreira Lages. Nos dias de hoje, mantém-se em funcionamento a vertente do ensino musical, com a Academia de Música que contribui para a continuidade da banda, dando-lhe um carácter sempre juvenil.