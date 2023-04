Mãe há só uma, mas boas formas de a mimar no Dia da Mãe há várias!

No Upon Lisbon, a época Pool&Brunch abriu no passado dia 23 de abril, mesmo a tempo de ser uma das grandes sugestões para o dia 7 de Maio. O programa habitual mantém-se – brunch (17€ por pessoa e agora com opção vegan) com subida à piscina (10€ por pessoa), em dois turnos distintos para comodidade de todos – mas com o plus de, no Dia da Mãe, se oferecer um cocktail ou mocktail STAY a mães e filho(s). Outro presente prometido é a oferta de uma Polaroid com o registo do melhor momento passado no rooftop do Upon Lisbon (difícil vai ser escolher).

Quem preferir ir até Alcochete vai encontrar no Praia do Sal várias maneiras de mimar a mãe. Cada qual é livre de compor o programa à sua medida mas a sugestão é combinar um tratamento de spa – uma massagem de velas, por exemplo – com um almoço no restaurante Omaggio com um menu sugerido pelo chef – pizza della nonna ou risoto de lima e coentros são duas das possibilidades. De destacar que há também disponível um menu especial para crianças até aos 10 anos.





Quem quiser mais ação, o Praia do Sal, com os seus parceiros, pode organizar uma visita às Salinas do Samouco ou um batismo de stand up paddel na Praia do Moinhos (mesmo em frente ao resort).