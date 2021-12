Magia de Natal em Arcos de Valdevez

Arcos de Valdevez já está preparada para viver em pleno o espírito natalício.





As ruas já estão vestidas a preceito e a iluminação natalícia também já dá outra cor e brilho à sede do concelho.





O Município voltou a apostar na decoração e iluminação das ruas, tendo ultrapassado o marco do milhão e 300 mil lâmpadas LED. Com esta medida contribui-se para dar mais visibilidade à vila, criar um espírito mais alegre nos arcuenses e visitantes e, ao mesmo tempo, estimular o comércio. Com a difusão de música alusiva à época e a animação nas principais artérias, o quadro ficará composto.





O comércio local também aderiu em força ao espírito natalício, enfeitando as suas montras, que estão mais bonitas e iluminadas.





Na Praça Municipal será exibida, até dia 9 de janeiro, a habitual exposição das árvores feitas pelas IPSS´S, escolas e associações concelhias.





Ao longo de quase um mês a população e visitantes terão ao dispor iniciativas de várias índoles, como Mercados de Natal, Feiras, concertos, coros infantis, animação para os mais pequenos, Campos de férias, teatro, Workshops, Show Cookings e muito mais.





Desta programação são de destacar alguns eventos, como os concertos de ‘The Sey Sisters’, no Centro Interpretativo do Barroco, no dia 10 de dezembro, e de Fernando Tordo - ‘Natal em Casa de Ary’, no dia 18, no auditório da Casa das Artes.

O Mercado de Natal decorre de 16 a 19 de dezembro e integra atuações musicais, teatro e atividades para as crianças.





O Natal Run Solidário acontece no dia 19, com início no Campo do Trasladário. Mais uma vez será realizada esta iniciativa que alia o desporto e o bem-estar físico à solidariedade, e cujo objetivo é a recolha de bens alimentares para serem entregues a instituições sociais do concelho.





De 18 a 23 haverá animação de rua; os mais pequenos também terão a oportunidade de participar na Aventura de Natal, na Aldeia de Natal na Porta do Mezio, nas "Oficinas de Férias", das Oficinas criatividade Himalaya, nas "Férias dos Duendes", na Biblioteca Municipal e nas "Oficinas com História", no Paço de Giela.





No dia 31 decorre a festa de passagem de Ano, no Campo Trasladário.





A programação encerra no dia 9 de Janeiro pelas 15h30, na Casa Artes, com o Concerto de Ano Novo, pela Banda da Sociedade Musical Arcuense.





De referir ainda que no âmbito da programação de Natal foi criada a Campanha "Natal é Comercio local" cujo objetivo é a promoção da economia local. A Câmara Municipal, em parceria com a Associação Comercial dos Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (ACIAB), irá oferecer 3000 vales de desconto em compras, cinco euros cada um, no comércio aderente e para compras superiores a 20 euros, para serem gastos no comércio local. Um investimento que ascendem aos 15 mil euros.





Os vales de desconto são de uso único e são válidos até dia 6 de janeiro de 2022.





A ACIAB também promove 26 cheques prenda, oferecidos pelos comerciantes, com valores entre os 100 e os 2500 euros, num valor de 12500 euros em prémios.





A Campanha Magia de Natal 2021 é organizada pela Câmara Municipal e a ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e de Ponte da Barca, com o objetivo de promover o que se faz em Arcos de Valdevez, pensar na dinamização do comércio local e turismo, bem como na população, nomeadamente as crianças e os jovens.





Consulte a programação em www.cmav.pt