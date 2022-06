Maiambiente reforça frota operacional com viaturas movidas a gás natural

Numa aposta clara na sustentabilidade económica e ambiental, a Maiambiente apresentou, no Dia Mundial do Ambiente, a nova frota composta por 9 veículos de recolha de resíduos, na Praça Doutor José Vieira de Carvalho, em frente à Câmara Municipal da Maia. As novas viaturas, movidas exclusivamente a gás natural, reduzem a emissão de gases com efeito de estufa, e são mais silenciosas, contribuindo para uma mobilidade alinhada com a política de sustentabilidade e qualidade de vida do município da Maia.

A generalidade das viaturas destina-se ao serviço de recolha seletiva porta-a-porta, todas equipadas com elevadores automáticos de contentores, onde se destacam quatro viaturas com cabine rebaixada, para mais fácil entrada/saída dos trabalhadores. Destaque também para uma viatura polivalente, desenhada e construída na Maia, única no país, dotada de elevador automático, que permite a sua utilização no serviço de recolha porta-a-porta, mas também equipada com grua e tremonha dinâmica que possibilita a sua utilização na recolha de contentores de proximidade, além de uma viatura dedicada à recolha de contentores de proximidade, equipada com grua e compactador.

Para a Presidente do Conselho de Administração, Marta Peneda, "a redução das emissões de gases com efeito de estufa são uma prioridade da Maiambiente e não têm sido poupados esforços para ir de encontro às orientações estratégicas nacionais e comunitárias da sustentabilidade ambiental, através da utilização de energias alternativas. Por sua vez, a utilização destas viaturas contribui ainda para a redução dos custos energéticos, nomeadamente, com combustíveis, e, como consequência, para uma maior sustentabilidade financeira".

A Maiambiente tem demonstrado a sua experiência respondendo às solicitações com soluções consideradas adequadas nas suas diferentes áreas de atuação, criando uma forte ligação através da disponibilização de instrumentos adequados às atuais necessidades.