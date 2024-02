Mais de 2500 crianças vão brincar ao Carnaval em Ovar

Samba e alegria completam as propostas deste fim-de-semana, com o epicentro da diversão, o Espaço Folião, a abrir as portas. Depois do sucesso da Chegada do Rei, com milhares a colorirem o centro da cidade, há a promessa de uma nova enchente com o Carnaval das Crianças. Estes especialistas da brincadeira vão protagonizar o desfile de domingo, 4 de fevereiro, a partir das 14h30, e provar que o futuro do Carnaval está garantido. A iniciativa é o resultado do trabalho de 28 entidades concelhias que trabalham com crianças do concelho e que muita horas têm dedicado na construção dos fatos e enfeites carnavalescos.





Arranca também a festa no Espaço Folião. Na sexta-feira, 2 de fevereiro, as quatro Escolas de Samba do concelho sobem ao palco para apresentar em estreia absoluta os seus enredos para o Carnaval de 2024. O espetáculo está marcado para as 22h. Seguem-se o Dj Edgar Marquez e os Djs Ao Jeito Delas.









Já no sábado, 3 de fevereiro, o Carnaval de Ovar recebe a Banda Brasileira "Vou Pro Sereno" em mais uma noite de muita alegria. O concerto está marcado para as 22h. A festa continua com o Dj Edgar Marquez e Dj Overule. Os bilhetes estão disponíveis localmente e também online, através da plataforma BOL.