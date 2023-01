Majorica anuncia novidades para o Dia dos Namorados

As primeiras novidades deste ano fazem parte da linha Murano, uma coleção que faz a fusão entre as pérolas de Maiorca e os cristais da ilha Murano, e que rapidamente conquistou as fãs da marca.





O novo conjunto Murano é apresentado pela embaixadora da marca em Portugal, Fernanda Serrano, e conta com um colar e um par de brincos com pérolas de 8mm, assim como um anel com pérola de 6mm, todos em Prata de Lei 925 e com banho de ródio e cristais de tons cinzento-azulado.





Esta nova coleção para o Dia dos Namorados apresenta a sofisticação que caracteriza as jóias Majorica e acrescenta-lhe os detalhes arrojados e de inspiração marítima que são a imagem de marca da nova linha Murano, fazendo deste conjunto o presente ideal para a pessoa mais especial.





A nova coleção Majorica está disponível nos mais de 200 pontos de venda espalhados pelo país e em www.majorica.pt.

Sobre a Majorica





A Majorica, fundada em 1890, desenha e cria jóias exclusivas com as suas famosas pérolas orgânicas artesanais. Baseada em Maiorca, as peças da marca têm um design cuja origem é a lendária pérola artesanal, conjugando sofisticação com elegância, às quais se junta o detalhe da modernidade de quem está sempre na vanguarda da inovação da joalharia. As pérolas Majorica irradiam tradição e elegância, sendo produzidas com um método criado na década de 50 e cuja fórmula é secreta até aos dias de hoje. O Instituto de Gemologia Americano conferiu às pérolas Majorica o mesmo nível de qualidade que as melhores pérolas cultivadas do mercado.