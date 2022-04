Majorica lança nova coleção para o Dia da Mãe

A Majorica, marca que cria as únicas pérolas orgânicas artesanais do mundo, anunciou hoje o lançamento da sua nova linha Trevo para celebrar o Dia da Mãe.





Para esta época especial, a marca apresenta cinco novas peças em Prata de Lei 925 dourada e com as famosas pérolas oriundas de Maiorca.





Com Prata de Lei 925 dourada e banho de ouro, estas novidades incluem um conjunto de Colar e Brincos com pérolas orgânicas de 7 e 10mm, respetivamente, assim como um conjunto composto por Colar, Brincos e Pulseira, todos em Prata de Lei 925 dourada e com o formato do icónico trevo. Fernanda Serrano, embaixadora da marca em Portugal, protagonizou a campanha de lançamento das novidades para o Dia da Mãe e teve a companhia da sua filha Laura para apresentar os novos conjuntos Trevo.