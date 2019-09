Makro Portugal celebra 29 anos numa “Casa de Heróis”

No dia 1 de setembro a Makro Portugal transformou-se numa autêntica e poderosa "casa dos heróis". Esta campanha foi criada no âmbito da comemoração do seu 29º aniversário, celebrado em loja e nos diferentes Canais durante todo o mês de setembro.





O foco da Makro sempre foi apoiar os seus clientes a atingirem o merecido sucesso com o seu negócio. Desta forma, sob o mote "Makro é a casa dos heróis", a empresa grossista enfatiza, de uma forma jovem e dinâmica, os verdadeiros feitos dos seus clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, todos eles heróis neste setor. Este vai ser o ponto de partida para um conjunto de ativações 360º durante todo o mês de setembro.





"Há 29 anos presente em Portugal, a makro com mais de 1000 colaboradores, distribuídos pelas 10 lojas de Norte a Sul do país, duas plataformas e escritório central, orgulha-se de apresentar a Campanha de Aniversário dedicada a todos os Heróis de Portugal. O Aniversário da Makro é a altura ideal para celebrar o que a empresa é e, acima de tudo o que representa. É um mês de celebração em que pretendemos homenagear todos os heróis que têm interações com a Makro.



A Makro são as pessoas e cada uma tem o seu papel, todos eles essenciais. Pessoas que acordam todos os dias com vontade de fazer a diferença e que não têm medo de seguir um sonho, de fazer o que sabem, custe o que custar. É importante assinalar esta data da melhor forma para todos os que fazem da Makro a grande casa que é hoje, sejam eles colaboradores, clientes, fornecedores ou parceiros. Desfrutem desta Campanha e beneficiem de descontos de super-heróis!", refere Sílvia Lopes, Head of Marketing da Makro Portugal.





Durante todos os dias do mês, cada loja, de Norte a Sul do país, vai oferecer 300€ em compras ao melhor cliente (dia/loja) de marcas próprias e exclusivas Makro. Desta forma, a Makro tem para os seus clientes, em setembro, 90.000€ em prémios, promoções quinzenais comercialmente agressivas e um catálogo de vinhos dedicado a mostrar a diferenciação da Cave da Makro . Todos os clientes encontram-se abrangidos por esta promoção, os que se deslocam à loja mas também os que utilizam os serviços de entregada empresa grossista.





O conceito criativo e a implementação ficaram a cargo da agência criativa Euro-M.