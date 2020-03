MALO CLINIC comemora 25 anos a criar sorrisos

A MALO CLINIC é hoje uma referência mundial na área de implantologia e estética dentária, sendo considerada a melhor clínica dentária da Península Ibérica e a 17ª melhor do mundo em Turismo de Saúde





A MALO CLINIC comemora este ano o seu 25º aniversario, período em que se tornou numa referência a nível mundial na área de implantologia e estética dentária. Ao longo deste período, criou sorrisos a mais de 350 mil pacientes em todo o mundo e formou mais de 9 mil médicos dentistas. A MALO CLINIC apostou na inovação e é hoje detentora de inúmeras patentes e várias distinções conquistadas, que a tornam num caso único de sucesso na área da medicina dentária a nível internacional, em particular pela quantidade e complexidade dos casos clínicos realizados, usando a técnica cirúrgica All-on-4®.





Hoje, a MALO CLINIC conta com um corpo clínico de excelência, composto por mais de 120 médicos dentistas com prática exclusiva e uma experiência acumulada única no mundo. A contínua atividade na área de Investigação & Desenvolvimento (I&D) permite validar e aperfeiçoar protocolos clínicos, tendo já conduzido a mais de 100 publicações e artigos científicos, bem como inúmeras patentes.





A MALO CLINIC é hoje considerada a melhor clínica dentária da Península Ibérica em Turismo de Saúde e a 17ª a nível mundial segundo o ranking da "Global Clinic Rating".





A MALO CLINIC presta serviços há mais de 20 anos, na área do Turismo de Saúde, tendo já tratado mais de 36.000 pacientes estrangeiros, oriundos de mais de 20 países. Recentemente, lançámos uma nova área de atividade dedicada ao Turismo de Saúde, que tem como objetivo potenciar a nossa excelência clínica, reconhecida internacionalmente, e oferecer uma melhor resposta a esta procura crescente.





Aniversário repleto de vantagens para os clientes





Para comemorar esta data e projetar os próximos 25 anos na "arte de criar sorrisos", a MALO CLINIC desenvolveu uma campanha especial de aniversário, que vai proporcionar inúmeras vantagens aos seus clientes atuais e futuros.





A MALO CLINIC decidiu presentear a lealdade dos seus clientes, disponibilizando vouchers para consultas de avaliação, no valor de 100 euros, a serem entregues aos que lhes são mais próximos. Este voucher inclui estudo radiográfico, realização de diagnóstico e elaboração de plano de tratamento completo.





Com esta iniciativa, a MALO CLINIC pretende criar uma onda de sorrisos, solidariedade social e generosidade a nível nacional, envolvendo e permitindo que os seus clientes distribuam felicidade a todos aqueles que lhes são mais próximos.





Adicionalmente, a MALO CLINIC lançou uma nova campanha de financiamento, que permite aos seus clientes o pagamento de todos os tratamentos dentários em 48 prestações sem juros.





Investir no futuro





Beneficiando da forte solidez do seu acionista de referência Atena Equity Partners, a MALO CLINIC tem em marcha um investimento de 4 milhões de euros com o objetivo de potenciar o desenvolvimento do Grupo. Este investimento integra o plano estratégico que aposta na melhoria contínua da atividade clínica e no reforço da aposta na inovação e investigação, permitindo reforçar a liderança em Portugal, bem como potenciar o turismo de saúde como um dos seus eixos de crescimento.





A estratégia da MALO CLINIC aposta na potenciação das suas vantagens competitivas, nomeadamente um corpo clínico estável e de excelência, com uma experiência única, e da forte aposta na investigação, desenvolvimento e inovação. A MALO CLINIC tem atualmente 44 projetos de I&D em curso, que envolvem mais de 60 colaboradores, e prevê o alargamento do ecossistema de inovação, com o reforço das parcerias estratégicas com fabricantes de renome internacional. Entre os vários projetos em desenvolvimento está a Clínica 4.0, que prevê a digitalização da unidade clínica de Lisboa e que constitui um projeto pioneiro no sector a nível internacional.





A MALO CLINIC vai também continuar a investir nos seus colaboradores, promovendo uma cultura empresarial que tem como base a realização profissional e o bem-estar. A MALO CLINIC mantém a mesma equipa multidisciplinar de excelência composta por médicos de referência reconhecidos internacionalmente, bem como a mesma equipa de I&D com know-how reconhecido e referenciado a nível mundial, focada em publicar novos estudos científicos.