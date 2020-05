Manteigaria Silva abre loja online

Neste momento, e até 31 de maio, as entregas são gratuitas nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Odivelas, Loures, Sintra, Almada e Seixal. Para as restantes regiões, a loja da Baixa Pombalina faz entregas ao domicílio para todo o território nacional e internacional, sujeito a cotação de transporte. A qualidade dos produtos e serviço da Manteigaria Silva tem sido amplamente reconhecida, como comprova a recente conquista do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2020.

A Manteigaria Silva nasceu em 1890 com uma visão bem definida: Ser A referência no comércio tradicional português. As suas lojas reúnem em poucos metros quadrados os produtos alimentares mais típicos e genuínos de Portugal Continental e Ilhas, através do trabalho de uma equipa que tem o cuidado de selecionar pequenos produtores com padrões de qualidade elevados.