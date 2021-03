Marca nacional Airfree tem novo site

A Airfree apresenta o seu novo site – www.airfree.pt – estruturado para uma navegação mais intuitiva e interativa no mundo dos purificadores de ar desta marca portuguesa.





Através de um layout moderno e responsivo pode aceder-se ao site a partir de qualquer aparelho (computador, monitor da TV, tablet, smartphone, etc.), e chegar mais facilmente a qualquer página ou função.





O novo site responde a todas as dúvidas sobre o modo de funcionamento dos purificadores de ar Airfree, com a sua tecnologia TSS exclusiva e patenteada.





Em páginas de informação interativa podem analisar as especificidades e benefícios de cada aparelho, numa descrição detalhada.





Existe também a função / comparador de produtos, que mostra as diferenças entre cada um dos vários purificadores, para mais fácil opção de compra, e também uma sessão de FAQ (Frequently Asked Questions) facilitada, para que as perguntas / dúvidas frequentes possam ser respondidas.





Além disso, o item "Fale Connosco" possibilita a comunicação com a Airfree de forma muito mais fácil, garantindo a melhor experiência para o consumidor.





À otimização a nível de tecnologia e funcionamento acrescentam-se outras vantagens, que passam pela simplificação do registo de produtos para garantia e o aceitar de novas formas de pagamento, como os cartões de crédito, multibanco e paypal.





No novo site, a História da Airfree mostra ainda como uma empresa nacional criada de pai para filho está hoje em mais de 60 países do mundo, com os purificadores de ar que previnem e aliviam as doenças alérgicas, para maior qualidade de vida.