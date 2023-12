Marca portuguesa estabelece colaboração com filme protagonizado por Emma Stone

Em colaboração com a Searchlight Pictures, propriedade da 20th Century Studios, uma divisão da Walt Disney Studios, o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa em Times Square juntou-se ao mundo maravilhoso do romance de Alasdair Gray de 1992, Poor Things, adaptado para cinema e prestes a estrear nos cinemas nos Estados Unidos.

Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe são os protagonistas da incrível história da evolução de Bella Baxter e a Sardinha Portuguesa é protagonista do mundo fantástico que se instalou este ano em Times Square. Para celebrar a fantasia em conjunto, O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa lançou uma lata de edição limitada disponível na loja de Nova Iorque, com uma caixa especial que celebra os dois ícones: o filme "Poor Things" e a Sardinha Portuguesa.

Os fãs nos Estados Unidos podem alcançar o sonho de marca presença na anteestreia do filme em Nova Iorque já esta quarta-feira, uma oportunidade única de assistir ao evento rodeados pelas estrelas de cinema. Para isso, bastará participar no giveaway promovido na página de instagram da @portuguesesardine até às 16h de hoje, um desafio lançado pela marca.

Do cineasta Yorgos Lanthimos e da produtora Emma Stone, a incrível história e a fantástica evolução de Bella Baxter (Emma Stone), uma jovem trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Faminta pelo mundanismo que lhe falta, Bella foge com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado astuto, numa aventura turbulenta pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella cresce firme no seu propósito de defender a igualdade e a libertação.

Até 28 de fevereiro será possível comprar no Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa em Times Square, Nova Iorque, esta conserva de edição limitada que resulta de uma colaboração improvável, mas muito feliz entre as duas marcas.

The Fantastic World of the Portuguese Sardine

@portuguesesardine.com

1592 Broadway West 48th Street, New York, NY 10036, USA