MARCOSCAR, solução automóvel com cobertura nacional

A Marcoscar, é uma empresa prestigiada do Comércio Automóvel com mais de 20 anos de experiência no mercado de venda automóvel e tem como principal missão a Conquista, Satisfação e Fidelização do cliente, garantindo sempre a melhor Qualidade e Confiança nos seus negócios.

Dedicada ao comércio e reparação de automóveis, com uma frota de mais de 500 veículos, colocando à disposição do cliente uma vasta gama de viaturas desde o ligeiro de passageiros, de mercadorias, pick-up, furgões, etc., com a certeza de que na Marcoscar encontrará a viatura que precisa. A marca pode também fazer a importação da viatura que deseja.

Para além da venda de automóveis e da prestação de serviços no pós-venda a MarcosCar pretende assegurar a qualidade dos produtos vendidos através da prestação de garantias e da assistência em oficinas próprias oficiais, em todos os sectores.

GARANTIA





A MarcosCar oferece-lhe Um Ano de Garantia (total) por de mútuo acordo. Fale connosco para encontrarmos a melhor opção para a sua viatura.

O FINANCIAMENTO





Os mais variados tipos de financiamento, para que juntos possamos encontrar a melhor proposta para si.





A MarcosCar coloca à sua disposição os mais variados tipos de financiamento, para que juntos possamos encontrar a proposta que mais se adequa às suas necessidades. E porque a decisão de se financiar é de grande importância e responsabilidade para si, na MarcosCar poderá encontrar profissionais responsáveis e dedicados, para o ajudarem com o processo do mesmo.





Com prazos até aos 120 meses e sem entrada inicial, tem apenas de aguardar 10 minutos pela sua resposta ao pedido de financiamento.





OFICINAS





Competências técnicas e profissionalismo, proporcionando serviços rápidos e das intervenções mais complexas.





Nas oficinas MarcosCar encontra competências técnicas aliadas ao profissionalismo dos seus colaboradores através de serviços rápidos e das intervenções mais complexas.

A oferta de multiserviços proporciona à sua viatura a colmatação das necessidades mais básicas bem como das mais complexas, através dos melhores técnicos, sempre acompanhados pelos melhores.





Conheça todas as viaturas disponíveis e esclareça todas as suas dúvidas através dos contactos ou visitando o site: