Maria Croissant: o sabor original a uma praça de si

A Maria Croissant, marca portuguesa de croissants, que se inspirou na receita de Maria Antonieta, expande-se e delicia os alfacinhas, com uma nova loja num dos bairros mais nobres da capital portuguesa, desta feita na Praça de Londres.

Inspirada na Maria Antonieta que levou da Áustria a receita do Croissant folhado, a Maria Croissant criou um meio folhado com um sabor bem português, para saborear em loja ou take-away. O menu é vasto, desde os croissants clássicos de doce de ovo, chocolate e creme de avelã, passando pelo Capricho do Mês, como o Oreo, Kinder Bueno ou Ferrero Rocher. A receita estende-se, ainda, aos croissants salgados, com recheios como frango, queijo fresco e presunto, salmão, entre outras especialidades ideais para degustar a qualquer hora. Os preços variam entre 1,60€ e 3,90€.

A nova loja transporta-nos à época da Maria Antonieta nos tempos modernos. Impactantes e memoráveis, estes aposentos de tons rosa claro e azul pastel são, também, ideais para os apaixonados por fotografia, pois, para além dos irresistíveis croissants, é considerado um dos novos lugares mais "instagramáveis" da cidade.

Atualmente com duas lojas, a Maria Croissant pretende aproximar-se dos seus "amis" e prevê abrir em breve uma loja no Centro Comercial Colombo. Em 2022, o deleite continuará a espalhar-se por muitos portugueses.

Marias há muitas, mas com estes croissants deliciosos, só há uma. Visite-nos e aprove a receita Maria Croissant!