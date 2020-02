Marina de Vilamoura International Boat Show de 6 a 14 de Junho

De 6 a 14 de Junho, a Marina de Vilamoura volta a receber o Marina de Vilamoura International Boat Show, evento que se realiza desde 1999 na marina da célebre estância algarvia.





O evento irá reunir todas as tipologias de embarcações, novas e seminovas, no seu meio natural, a água, e em terra, bem como representantes de marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados. Este tipo de mostra permite experienciar de forma direta e experimentar os equipamentos de forma prática e cómoda, com um acolhimento personalizado aos clientes e visitantes, num ambiente envolvente e natural.





Sobre a edição de 2020 deste evento, Isolete Correia, diretora da Marina de Vilamoura, refere que "os objetivos do Marina de Vilamoura International Boat Show passam uma vez mais por reunir os principais operadores do setor, num local privilegiado, reunindo assim as melhores condições para a criação de uma exposição de barcos na água à semelhança das melhores práticas que se verificam nos principais mercados internacionais."





A Marina de Vilamoura é, efetivamente, um local privilegiado para a realização de um evento deste género, por se tratar da maior e mais importante marina de Portugal, com cerca de 825 postos de amarração, tendo recebido vários galardões internacionais e ocupando um lugar de referência no panorama da náutica de recreio nacional e internacional.





Uma das novidades é que, em 2020, o Marina de Vilamoura International Boat Show terá um segmento dedicado ao lifestyle, com a introdução de exposição de carros e artigos de moda e decoração, complementares ao sector da náutica de recreio.





Esta é uma organização da Marina de Vilamoura, co-organizada pela FIL – Feira Internacional de Lisboa.