MCoutinho doa carrinhos elétricos ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

MCoutinho



As crianças da Ala Pediátrica poderão utilizar durante a permanência neste serviço, um BMW M8, com o objetivo de tornar esta estadia mais descontraída e divertida.



materializou a oferta de dois carrinhos elétricos à escala dos utentes de palmo e meio do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real e Bragança.

A primeira experiência com estes carrinhos elétricos ocorreu de imediato com as crianças presentes e foi uma enorme satisfação para todos os envolvidos.





A entrega foi simbolicamente realizada pelo Filipe Vinha, Mário Pinho e Fernando Lobão, Diretores Gerais do Grupo MCoutinho, salientando que "esta é uma iniciativa que nos enche de orgulho e que o mais importante nesta ação é contribuir para que as crianças tenham uma estadia mais descontraída e menos ansiosa. Iremos com toda a certeza dar continuidade a este tipo de iniciativas.".





A próxima paragem será a Pediatria do Hospital de Viseu.