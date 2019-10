Mel de Mértola

No âmbito da Feira da Caça de Mértola, a APIGUADIANA - Associação de Apicultores do Parque Natural do Vale do Guadiana, em conjunto com a Câmara Municipal, promove no dia 27 de outubro, com início às 14h00, o 3.º Concurso de Mel do Parque Natural do Vale do Guadiana.





O concurso pretende destacar a importância do sector apícola para a região de Mértola, bem como uma mostra da qualidade e riqueza dos produtos.





A promoção e divulgação do Mel do Parque Natural do Vale do Guadiana faz crescer o ânimo de quem trabalha todo o ano para conseguir obter este produto de excelência. Trabalho que é cada vez mais dificultado por uma série de motivos, entre os quais as alterações climáticas.





As duas primeiras edições do concurso contaram com a presença e a boa disposição de muitos apicultores, que deram a conhecer o seu melhor mel.





Este ano, a APIGUADIANA espera contar com a sua presença de vários produtores, para que, através de eventos desta natureza, seja possível contribuir para o merecido reconhecimento dos produtores e dos seus produtos de alta qualidade.