Meliá Ria, o conforto e o descanso na “Veneza Portuguesa”

O Meliá Ria é uma unidade hoteleira de referência na chamada "Veneza Portuguesa". Com uma localização privilegiada junto de um dos canais da Ria, do Centro de Congressos de Aveiro e a poucos minutos do centro da cidade, o hotel surge como edifício de linhas arquitetónicas modernas e design contemporâneo conjugando-se perfeitamente no local onde se encontra inserido.



Este hotel dispõe de quartos com uma decoração elegante e confortável, na sua maioria com vista sobre a Ria de Aveiro, com uma arquitetura contemporânea muito marcante e um design de interiores sofisticado. Localizado junto de um dos canais da Ria de Aveiro, o hotel situa-se a 5 minutos do centro histórico da cidade.



Com uma vista única sobre a ria ou sobre a cidade, o Meliá Ria disponibiliza 128 quartos de diversas tipologias (júnior suites, quartos comunicantes e quartos adaptados a pessoas com mobilidade condicionada) adequados ao gosto dos nossos hóspedes.



Com um cenário idílico sobre a ria, a cidade dos Canais surpreende pela sua riqueza natural e Património cultural.



Descubra o centro histórico, viaje de moliceiro e delicie-se com as iguarias da região numa cidade dinâmica e apaixonante.