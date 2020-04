Mercadona apresenta edição limitada de concentrado Meso-Anticelulítico

O produto faz parte de uma coleção exclusiva de 100.000 unidades, disponíveis em toda a cadeia desde finais de março



Porto, 23 de abril de 2020.- A Mercadona colocou à venda uma coleção limitada de Concentrado Meso-Anticelulítico, um novo produto para combater a celulite de forma intensiva com uma tripla ação lipolítica, reestruturante e reafirmante. Esta novidade faz parte de uma coleção exclusiva de 100.000 unidades que a empresa colocou à venda em toda a cadeia em finais de março.



Produzido sob a marca Deliplus – marca própria da Mercadona de higiene e beleza – por RNB, Fornecedor Totaler da Mercadona, o Concentrado Meso-Anticelulítico é vendido numa caixa com 14 frascos e possui duas formas de uso: como tratamento de choque durante 14 dias aplicado diretamente na pele ou como tratamento de manutenção misturando-o com o creme habitual.



A principal característica deste produto, disponível na secção da Perfumaria, são os princípios ativos que o compõem. Concretamente, este concentrado é composto por: cafeína e carnitina, que contribuem para uma ação lipolítica e queima de gordura; por extrato de folha de alcachofra, caracterizada por ser drenante e tonificante; por silício orgânico, óleo de soja, ácido hialurónico de baixo peso molecular e centelha asiática, substâncias que se destacam pelo seu efeito reestruturante e reafirmante; por um cocktail de vitaminas antioxidantes (A, C, E, B3), extrato de raiz de curcuma longa e Epigalocatequingalato, porque possuem uma ação renovadora e antioxidante; por quelante de ferro, que atua como um íman que remove o excesso de ferro acumulado no tecido adiposo, responsável pela inflamação da própria celulite; e por ribose, que acelera o metabolismo das células.



O novo Concentrado Meso-Anticelulítico disponível na secção da Perfumaria da Mercadona

Secção da Perfumaria

Desde a abertura das primeiras lojas da Mercadona em Portugal, em julho de 2019, a secção da Perfumaria tem-se destacado como uma das favoritas dos portugueses. Nesta secção, os "Chefes" da Mercadona podem encontrar os melhores produtos para o cuidado pessoal, higiene e beleza e podem contar com os conselhos e sugestões de uma colaboradora permanente especialista nesta secção.

