Mercadona realiza doação especial de Natal com 80.000 quilos de bens alimentares

Para assinalar a época natalícia, a Mercadona realizou uma doação especial de 80 mil quilos de bens alimentares a diversas entidades nos distritos onde está presente – Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo. Esta oferta de alimentos, feita a instituições com as quais a Mercadona mantém uma relação permanente – Banco Alimentar Contra a Fome, Cáritas, Cruz Vermelha, AMI, entre outras – acontece num momento em que os pedidos de ajuda alimentar das famílias portuguesas têm vindo a aumentar.





Assim, para conseguir dar uma resposta ágil e rápida aos pedidos das instituições, a Mercadona adquiriu 80 mil quilos de bens essenciais aos seus fornecedores, que chegarão a famílias e IPSS dos quatros distritos. Massa, arroz, leite, azeite, atum e outros enlatados são alguns dos produtos que compõe esta oferta. Deste modo, a empresa ajuda a reforçar a entrega de alimentos que estas instituições realizam diariamente, numa época tão importante e tradicional como é o Natal.





Esta doação especial de Natal junta-se, assim, às mais de 1000 toneladas de bens essenciais que a empresa já doou ao longo de 2020, e que pretende continuar até ao final do ano. O valor é representativo do esforço feito pela Mercadona em termos de compromisso social, tendo em conta que a empresa detém apenas 20 lojas em Portugal.





A Mercadona assume o compromisso de "Partilhar com a Sociedade parte do que dela recebe", tendo estabelecido acordos com cantinas sociais das localidades onde estão inseridas as suas 20 lojas. Assim, cada uma das lojas doa bens essenciais a uma cantina social próxima, diariamente, de segunda a sexta-feira, desde o primeiro dia em que abre as suas portas ao público.