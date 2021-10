A marca da estrela de três pontas está em oitavo lugar nos últimos rankings publicados pela conceituada consultora de marca norteamericana Interbrand - posição que ocupa desde 2018, tendo o valor da marca subido 3% desde 2020 para 50,866 mil milhões de dólares.



A Mercedes-Benz mantém a sua posição como a marca de automóveis de luxo mais valiosa do mundo pelo sexto ano consecutivo, e a única entre as dez melhores, preparando-se para se tornar totalmente elétrica antes do final da década.