Mértola atribui bolsas de estudo num valor total de 90 000,00€

O Município de Mértola, com o objetivo de prosseguir com o incentivo de acesso dos alunos do concelho ao Ensino superior, atribuiu um total de 75 bolsas para o ano letivo 2020/2021, sendo que cinquenta e cinco são de renovação e as restantes vinte de 1ª Atribuição.





Estas bolsas, que representam um apoio global de 90 000,00€, contribuem para um equilíbrio no desenvolvimento educacional, social, económico e cultural do território e consequentemente possibilitam uma diminuição das assimetrias sociais, permitindo a formação de quadros técnicos superiores.