Mértola lembra Serrão Martins

De 18 a 23 de março, o município de Mértola recorda Serrão Martins, primeiro presidente de câmara eleito democraticamente em Mértola. Figura incontornável da história contemporânea de Mértola, pessoa de cultura, de ação política e cívica, lembrar hoje Serrão Martins é homenagear a pessoa e o seu legado, e é afirmar, mais uma vez, a matriz cultural e patrimonial que está na base do desenvolvimento sustentável deste território.





Através de um conjunto de iniciativas de cariz cultural a programação do Lembrar Serrão Martins 2023, presenteia os mertolenses no dia 18 de março pelas 21h, com um concerto Camerata apresentado pelos alunos das classes mais avançadas do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, e no dia 19 de março pelas 17h, um concerto de evocação à poesia de Mário Elias, com música e voz de Bruno Batista e performance poética de Celso Candeias. Como forma de mostrar a sétima arte, a programação conta com a exibição do filme "Ice Merchants", de João Gonzalez, primeiro filme português nomeado para os Óscares, no dia 20 de março, pelas 19h.





A iniciativa associa-se ainda à comemoração do Dia Mundial da Poesia e no dia 21 de março, pelas 18h30 junta no Cineteatro Marques Duque um conjunto de projetos culturais em curso no território. No dia 22 de março, pelas 18h30 é apresentada a iniciativa de literacia científica da Estação Biológica de Mértola, "Café Ciência" como forma de promover o conhecimento científico em contextos de proximidade e informalidade.





Para terminar a semana dedicada a relembrar Serrão Martins, no dia 23 de março, pelas 19h é proposto o Fórum do Património que se realiza no Núcleo de Arte Sacra do Museu de Mértola Cláudio Torres.