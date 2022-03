Miniclip expande operações em Portugal com novas instalações no Taguspark

A Miniclip, a operar em Portugal desde 2010, concretiza agora mais um passo no crescimento em Portugal. Com o foco na contratação de talentos altamente qualificados, a multinacional duplicou o número de colaboradores no nosso país nos últimos três anos. Estas novas instalações possibilitam uma expansão ainda maior para os próximos anos. O novo edifício tem capacidade para cerca de 350 Miniclippers, com o projeto de arquitetura a cargo da Openbook, gestão de projeto da Alphalink e empreitada pela DST.

As novas instalações da Miniclip no Taguspark são um dos raros edifícios em Portugal a alcançar os certificados WELL e LEED, promovendo um local de trabalho de excelência. O edifício vai funcionar com eletricidade 100% proveniente de fontes sustentáveis e vai dispor de pontos de água filtrada disponíveis a cada 30 metros. Para além disso, as instalações incluem também um ginásio, um estúdio de bem-estar, uma sala de massagens e, brevemente, irão dispor de uma horta urbana.

Para Marius Manolache, Chief Operating Office da Miniclip: "Na nossa rota de expansão global, temos o prazer de anunciar a inauguração das nossas novas instalações no Taguspark. A Miniclip tem vindo a realizar um investimento significativo na indústria de jogos em Portugal desde a instalação das suas operações em 2010, tendo praticamente duplicado a sua equipa. Estas novas instalações demonstram o crescimento contínuo e o compromisso em manter o investimento nesta geografia. Estamos ansiosos para acolher todos os nossos Miniclippers em Portugal para a sua incrível nova casa."

Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, afirma: "A inauguração dos novos escritórios no Taguspark oferece à Miniclip instalações de excelência a nível mundial. O edifício com um design extremamente contemporâneo transmite uma imagem de inovação e tecnologia. E é mais uma demonstração do posicionamento de excelência do Taguspark - Cidade do Conhecimento para o acolhimento das mais exigentes empresas tecnológicas mundiais."

Rodrigo Sampayo, arquiteto e partner da Openbook, afirma: "O projeto de arquitetura e design de interiores dos novos escritórios da Miniclip, no Taguspark, foi um projeto extremamente desafiante para a Openbook. Trabalhámos de forma próxima e meticulosa com as equipas da Miniclip e do Taguspark de forma a criar espaços únicos que reflitam as últimas tendências de workplace."

A inauguração das novas instalações no Taguspark é uma demonstração das ambições de desenvolvimento e crescimento da Miniclip em Portugal.