Missão MultiOpticas em Moçambique arranca em outubro.

Alinhada com o propósito de cuidar da visão das comunidades onde se insere ou com as quais se relaciona, a MultiOpticas planeou a pioneira Missão Olhar por Moçambique.





Durante 3 meses, os clientes doaram um total de 7.800 óculos nas lojas por todo o país. Depois de limpos, recuperados e classificados, a MultiOpticas irá realizar uma Missão no terreno, entre os dias 6 e 19 de outubro, onde uma equipa voluntária da marca, em parceria com a Helpo em Moçambique, irá realizar rastreios visuais em escolas.





Sob o mote "Olhar Por Moçambique", esta Missão Humanitária consiste em realizar rastreios visuais para identificação de necessidades de correção nas escolas das comunidades onde a HELPO atua, próximo de Nampula, oferecendo óculos graduados às crianças, suas famílias e professores que deles necessitem.



Esta iniciativa conta com a parceria da Universidade de Lúrio (onde é lecionado o curso de Optometria) e implica também a integração de alunos do último ano nas ações de rastreio e na oferta de 2 bolsas de estágio em Portugal.



"Acredito que esta missão tem dois pontos fortes: Por um lado, o fato da Helpo estar a trabalhar em Nampula desde 2008 e a recolha de necessidades e população alvo estar muito bem identificada. Desde as crianças do Ensino pré-escolar, aos alunos do Ensino Primário e Secundário, bem como professores e pais, irá trazer uma melhoria às comunidades, tendo por base o que acreditamos ser a alavanca para um futuro melhor, a educação. Por outro lado, a MultiOpticas irá doar os materiais e maquinarias usadas nos rastreios ao curso de Optometria da Universidade Lúrio, e irá proporcionar uma riquíssima experiência prática aos seus alunos durante a missão, além de oferecer 2 estágios de um mês para 2 alunos se deslocarem a Portugal. Para além desta forte ajuda, irá deixar sementes para que, no futuro, as populações continuem a sair beneficiadas" sublinha Carlos Almeida, Coordenador Nacional de Projetos da Helpo em Moçambique.





A Helpo é uma Organização Não Governamental que cria programas de apoio continuados, projectos de assistência e ajuda humanitária, desenvolvimento comunitário e educação em diversos países do Mundo, projecto este que a GrandVision tem vindo a apoiar desde 2014.





A iniciativa vai contar com o apoio institucional do Instituto Camões e de marcas como a TAP, Staples, Hoya, AON, Coopervision, Artefacto e Zurich Portugal.