Campanha de recolha de óculos graduados é lançada já este fim-de-semana e os óculos recolhidos ganham nova vida através da Missão "Olhar por Moçambique", a realizar no mês da Visão, em Outubro.





A MultiOpticas vai promover, a partir deste fim-de-semana, uma grande campanha de recolha de óculos usados em todas as suas lojas, a nível nacional. Esta campanha é parte da Missão "Olhar por Moçambique", que culminará na Missão de 2 semanas em parceria com a Helpo de Moçambique na cidade de Nampula, a realizar em Outubro, no Mês da Visão. Sob o mote "Olhar Por Moçambique", esta Missão Humanitária consiste em realizar rastreios visuais para identificação de necessidades de correção nas escolas das comunidades onde a HELPO trabalha, próximo de Nampula, oferecendo óculos graduados às crianças que deles necessitem. Este apoio é extensível às suas famílias. A MultiOpticas vai também desenvolver uma parceria com a Universidade de Lúrio onde existe o curso de optometria, integrando alunos do último ano nas ações de rastreio e culminando na oferta de 2 bolsas de estágio em Portugal a alunos no 3º ano. Desta missão participa ainda André Leonardo, jovem empreendedor e promotor do empreendedorismo que irá nomeadamente dar palestras de incentivo na Universidade.





Rui Borges, CEO da GrandVision Portugal, grupo da qual MultiOpticas é parte: "A Visão é cada vez mais reconhecida como um problema de saúde mundial. Nós defendemos que o papel das empresas na sociedade tem de ser cada vez mais ativo, estamos focados em muito mais do que a transação comercial e muito ligado a esta crise mundial. Há muito que o fazemos. Nos últimos 5 anos fizemos mais de 20.000 rastreios em comunidades necessitadas, apoiamos instituições como a HELPO e a Cáritas ou a Associação Jorge Pina, temos um espaço na Kidzânia que ajuda a desmistificar o papel do optometrista e a chamar a atenção da importância da saúde visual."





Sandra Silva, Diretora de Marketing da MultiOpticas, destaca a importância desta iniciativa: "Este ano decidimos que queríamos ir mais além neste esforço de aumentar o acesso à saúde visual, chamando à atenção em simultâneo para a sua importância. Assim, elegemos uma causa: a importância da saúde visual para o sucesso escolar. Abraçamo-la em Portugal e onde seja mais relevante, envolvendo os nossos clientes e equipas. Queremos de facto ser uma empresa que OLHA pelo Mundo em que vivemos."





A GrandVision é líder internacional no retalho de ótica. Em Portugal, está presente há 30 anos e o grupo detém as marcas MultiOpticas, GrandOptical e Solaris. A marca tem mais de 200 lojas no território nacional, incluindo uma loja online.