Nos próximos dias 26 e 27 de Outubro vai decorrer o Modelstep 2019 - VI Encontro de Modelismo em Loures. A exposição vai decorrer no Pavilhão Desportivo do Oriente no Sábado entre as 10:00 e as 20:00 e no Domingo entre as 10:00 e as 17:00. Além do modelismo de várias temáticas (aviação, navios, veículos civis e militares, figuras, etc) e em várias escalas, o evento contará também com a exposição de comboios e jogo Wargames e Warhammer. O tema especial da exposição deste ano é o Japão. A organização é da AMRL (Associação de Modelismo da Região de Lisboa) e da Modelstep, com o apoio da Câmara Municipal de Loures e Junta de Freguesia de Moscavide e Portela.

