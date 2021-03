Montemor-o-Velho assinala Festival da Lampreia em modo take away

Em Montemor-o-Velho, a 19ª edição do Festival do Arroz de da Lampreia continua a reinventar-se e a servir o sabor da tradição num prato que transborda esperança, futuro e inovação. Respeitando a memória e a riqueza gastronómica de um território inesquecível, o Festival do Arroz e da Lampreia | Sabores do Campo e do Rio abraça a tecnologia e, em segurança, partilha com os visitantes do certame, na comodidade das suas casas, as iguarias gastronómicas, a oferta turística e patrimonial.





Num esforço contínuo de imprimir maior dinâmica à premissa de ‘Valorizar o que é nosso’ e de potenciar a economia local, os restaurantes concelhios voltam a associar-se aos valores do certame gastronómico. Os pratos característicos do património gastronómico concelhio vão continuar a chegar às mesas dos seus fiéis apreciadores, através do serviço de take away ou de entrega ao domicílio.









O Arroz Carolino do Baixo Mondego é, mais uma vez, o anfitrião: em conjugação com a rainha lampreia no intemporal arroz de lampreia, mas também nos saborosos arroz de grelos, arroz de pato, arroz malandro ou no cremoso arroz doce. O site www.festivalarrozlampreia.pt é o ponto de partida para mais uma viagem gastronómica e cultural inesquecível que promete surpreender os visitantes.

Entre 19 e 28 de março, vão ser desvendadas dezenas de conteúdos digitais inéditos nas redes sociais da Autarquia – facebook, instagram, youtube – e no site dedicado ao Festival, abrindo o apetite para regressar ao concelho e à região à medida que a pandemia vá desaguando no mar do esquecimento.





A divulgação de uma receita por dia, que vai culminar com o lançamento de um livro de receitas digital; o lançamento da Rota do Arroz Carolino ou a exposição digital dedicada ao ciclo do arroz e a produção de conteúdos dedicados à pesca da lampreia são algumas das muitas novidades que o Município de Montemor-o-Velho tem preparadas para a 19ª edição do Festival do Arroz de da Lampreia. Também os produtos endógenos do território do Baixo Mondego terão o habitual e merecido destaque, com diversas ações de dinamização digitais.





Este ano, o certame gastronómico montemorense - que integra também a Região de Coimbra - Região Europeia de Gastronomia 2021-2022 – "A Million Food Stories" - traz mais uma deliciosa novidade com assinatura do conceituado chef Tiago Bonito. Em dose dupla, o reputado chefe da cozinha do Restaurante Largo do Paço, em Amarante, que detém uma estrela Michelin desde 2014, regressa às origens com duas receitas que farão parte do livro digital. O Festival continua, assim, a apostar forte na afirmação dos produtos tradicionais e autênticos e também da excelência e na criatividade.





De igual modo, os mais pequenos e as famílias vão ser desafiadas a praticar exercício físico, mas também a construir memórias ao redor do festival com os workshops dinamizados pelo Município de Montemor-o-Velho e que vão ensinar, por exemplo, a fazer papel de arroz comestível.





Durante 10 dias, com o sabor e a dedicação de sempre, em Montemor-o-Velho, o Festival do Arroz e da Lampreia | Sabores do Campo e do Rio presta homenagem as mulheres e os homens do concelho e da região, e mostra, uma vez mais, que há muito para ver, sentir e saborear neste território de aventuras e conquistas.





Esperamos por si neste Festival celebrado em casa, mas com o gosto e a dedicação de sempre.