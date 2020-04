Movimento Associativo de Intervenção Social e Saúde - MAISS

Somos um movimento sem fins lucrativos, de abnegados voluntários para o desenvolvimento de ações de cariz humanitário junto de populações carenciadas.

O MAISS foi constituído por escritura pública no passado dia 16/Março, tendo sido eleitos os seus órgãos sociais no dia 19/Março e temos sede em Torres Vedras.

Estamos assim, formalmente constituídos e em condição de assunção de responsabilidades no cumprimento do objeto do MAISS.

Estamos decididos, implicar várias valências no desenvolvimento de ações assistênciais, por consequência da diversidade de competências que os membros do MAISS permitirão a título de abnegado contributo, num registo de complementaridade e estruturante patrocínio.

Estamos decididos em promover, desenvolver e materializar projetos capazes de contributo na promoção das condições de vida, quer na dimensão individual quer coletiva em comunidades alvo, num propósito de dignificação.

O MAISS, com pouco mais de duas semanas de existência, já se encontra no terreno a desenvolver ações de apoio a instituições de solidariedade social, através do fornecimento de equipamentos de proteção individual, integrado na demanda que resulta da atualidade pandémica.

Na presente data, em nome do MAISS, os associados João Fonseca e José Fontes procederam à entrega de máscaras reutilizáveis junto de instituições de solidariedade social do concelho de Torres Vedras.