MultiOpticas assinala mês da visão com missão em Moçambique

No âmbito do Dia Mundial da Visão que se assinalou ontem, dia 10 de Outubro, a MultiOpticas, em parceria com a Helpo, enviou uma equipa para a região de Nampula, entre os dias 6 e 19 de Outubro, que está neste momento a dedicar-se ao diagnóstico de problemas de visão em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo. Esta equipa está preparada para fazer 600 rastreios de optometria a crianças moçambicanas em Nampula e na Ilha de Moçambique.





Durante estes dias estão a ser realizados rastreios visuais para identificação de necessidades de correção num conjunto de escolas primárias, secundárias e universidades das comunidades onde a HELPO trabalha na região de Nampula e da cidade da Ilha. Em função do diagnóstico vão ser posteriormente oferecidos óculos graduados a crianças, jovens, professores e famílias que deles necessitem. De junho a agosto, as lojas MultiOpticas recolheram junto dos seus clientes e visitantes armações e óculos usados que classificou, limpou e arranjou, dando-lhes agora uma nova vida. Por cada óculo recolhido, a MultiOpticas oferece mais um nesta Missão "Ajudar Moçambique" que culmina na ida desta equipa ao país.





A Universidade de Lúrio, instituição de ensino superior pública, com a sua sede estabelecida na cidade de Nampula beneficiará, também, da oferta de 4 máquinas de apoio ao seu curso de optometria e de 2 estágios em Portugal para 2 dos seus melhores alunos, já em janeiro. Nesta Missão participa ainda André Leonardo, jovem empreendedor e promotor do empreendedorismo que irá dar palestras de incentivo na Universidade.





"Olhar por Moçambique" conta com o apoio institucional da Embaixada de Moçambique, do Instituto Camões I.P. e de marcas como a TAP, Staples, Hoya, AON, Coopervision, Artefacto e Zurich Portugal.