MultiOpticas é Escolha do Consumidor e Escolha Sénior 2021

A MultiOpticas foi eleita pelo 8º ano consecutivo Escolha do Consumidor e pelo 7º ano consecutivo Escolha Sénior. A insígnia tem vindo a ganhar os referidos prémios desde que a categoria Óticas é avaliada pelo estudo, reforçando desta forma a liderança no setor.



De acordo com o estudo da Consumer Choice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, responsável pela atribuição destes prémios, a MultiOpticas obteve uma nota global de 87,35% e de 82,42% na Escolha do Consumidor e Escolha Sénior, respetivamente.



No processo de avaliação deste ano foram realizadas 218.641 avaliações junto de 724 marcas de sectores diferentes. A MultiOpticas surge no top 20 desta edição de Escolha do Consumidor e no primeiro lugar como Escolha Sénior.



As marcas são premiadas com base na sua performance em 2020, através de um processo que envolve a identificação dos atributos mais importantes para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria, permitindo aferir quais as que apresentam maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação.