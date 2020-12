MultiOpticas eleita “MELHOR LOJA DE PORTUGAL” na categoria Óticas

A MultiOpticas, marca de ótica com mais de 200 lojas em Portugal, acaba de ser eleita pelo segundo ano consecutivo como "A Melhor Loja de Portugal" na categoria Óticas do concurso Retailer of the Year, tendo arrecadado também a 1ª edição deste prémio em 2019.





A iniciativa, organizada pela Grande Consumo para Portugal, em parceria com a empresa de estudos de mercado Q&A, apresenta-se como o maior prémio europeu dedicado ao retalho. O conceito "A Melhor Loja" premeia a qualidade das marcas nas lojas físicas e digitais, em dez mercados europeus (Alemanha, Áustria, Bélgica, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça).





O concurso convida os consumidores a avaliarem as lojas, através de seis critérios como a gama de produtos, o serviço, a especialização, a aparência, a facilidade de compra e o preço, avaliando marcas em diferentes categorias. As votações decorreram entre 3 de setembro e 30 de outubro online, gerando 86.700 votos de 50 mil participantes.





Rui Borges, CEO da MultiOpticas refere que "Num ano como o presente, em que nos vimos forçados a ter parte das nossas lojas fechadas e em que estamos a operar num contexto particularmente duro, receber este prémio de Melhor Loja de Ótica é ainda mais gratificante! É um prémio para quem todos os dias nas lojas e na sede trabalha arduamente para Cuidar da Visão dos Portugueses. Muito obrigada a todos os Clientes!"





A MultiOpticas pertence ao Grupo GrandVision, líder internacional no retalho de ótica. Em Portugal, está presente há mais de 30 anos e o grupo detém também as marcas GrandOptical e Solaris. A marca tem mais de 200 lojas no território nacional, incluindo loja online.