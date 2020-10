MultiOpticas em ação com Comunidade Vida e Paz, no Dia Mundial da Visão.

No Dia Mundial da Visão, que se assinalou dia 8 de outubro, a MultiOpticas esteve na Comunidade Vida e Paz para uma ação solidária junto de dezenas pessoas apoiadas pela instituição.





Oferta de consultas visuais, óculos graduados a quem necessita, bens alimentares e kits individuais de protecção fizeram parte da ação, que decorreu entre as 09h00 e as 18h30, no Centro ADE da Comunidade Vida e Paz, em Chelas. Das quarenta pessoas em situação de Sem Abrigo que fizeram consulta visual no local, confirmou-se na maioria a necessidade de uso de óculos graduados.





Presente no local, Rui Borges, CEO da GrandVision Portugal afirma que "O Dia Mundial da Visão serve para alertar a população para a necessidade de cuidar da sua visão, sendo o nosso principal sentido, que influencia a nossa qualidade de vida. Essa é uma parte importante daquilo que queremos transmitir. Depois temos o nosso plano de Responsabilidade Social, contando com diversas ações ao longo do ano. Há precisamente um ano encontrávamo-nos em Moçambique, proporcionando às pessoas mais carenciadas a oferta de óculos graduados." Refere ainda que "É muito importante estar junto das pessoas e tudo aquilo que pudermos fazer são detalhes que fazem a diferença. Como empresa temos que nos afirmar desta forma e esses valores estão intrínsecos na nossa equipa."





Dr.ª Renata Alves, Diretora-Geral da Comunidade Vida e Paz, revela que "É com muito agrado que acolhemos esta iniciativa em conjunto com a MultiOpticas. O nosso intuito é apoiar as pessoas em situação de Sem Abrigo em todos os âmbitos e ao ter esta oportunidade de possibilitar a oferta de óculos graduados…é de louvar, contribuindo para melhorar a vida destas pessoas. Temos a possibilidade de estar presentes e podermos ajudá-las para se sentirem bem em sociedade. Nas nossas estruturas de internamento, e uma vez que, temos o programa terapêutico que assenta na necessidade de leitura com conteúdos ao nível do programa, bem como a realização de trabalhos escritos, detectamos que quase todas as pessoas apresentam dificuldades ao nível da visão e sabemos que muitas vezes não têm condições financeiras. Por esse motivo queremos agradecer à MultiOpticas por esta iniciativa e esperamos poder continuar a contar com o seu apoio."





Para Paulo Santos, Coordenador Equipa de Missão do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo da Câmara Municipal de Lisboa, "Esta é uma resposta que pode fazer a diferença. Muitas pessoas precisam de acompanhamento, de apoio a todos os níveis, encontrando-se numa situação de enorme vulnerabilidade e precisam também de resposta às suas necessidades, e esse, é o mote para esta ação. É um orgulho para nós fazermos parte desta iniciativa, na tentativa de criar melhores condições de vida para o dia-a-dia destas pessoas. Agradecemos à MultiOpticas porque sem eles, não teria sido possível realizar esta ação neste dia."

A GrandVision Portugal com o seu plano de Responsabilidade Social Corporativa comprometeu-se este ano a promover a sensibilização para a importância dos exames visuais, oferecendo óculos graduados (a quem revelar perda de visão), entrega de bens alimentares e kits de proteção individual à população em situação de Sem Abrigo, devidamente referenciada pela Comunidade Vida e Paz.