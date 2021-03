MultiOpticas recomenda: “Veja tudo, menos lentes embaciadas”

A MultiOpticas apresenta campanha online "Veja tudo, menos lentes embaciadas" em que retrata a realidade que vivemos, ligando a um ponto com que os seus clientes se identificarão: embaciamento de lentes com o uso de óculos e de máscara de proteção, mostrando que é possível continuar a ver com segurança com soluções anti-embaciamento.





A ótica de confiança dos portugueses disponibiliza várias soluções para os óculos embaciados, disponíveis em lojas físicas e online. Sendo o uso máscara já prática do dia a dia, a marca apresenta as várias opções que tem para resolver esta dificuldade, solidarizando-se com todos os que se debatem com este estranho mundo desfocado e aproveitando o momento para lançar também um filme com uma mensagem muito ligada ao momento que atravessamos.





Para Sandra Silva, Diretora de Marketing da MultiOpticas, "Com este filme queremos aproximar-nos dos nossos clientes com uma mensagem séria com um tom de humor, sobre uma realidade com que muito se irão identificar. Esta produção da Havas Life, com voz de Miguel Guilherme, foi feita a pensar em todos os nossos clientes que diariamente lidam com esta realidade de ver o mundo embaciado, mas metaforicamente é isso que vemos também, um estranho mundo embaciado."





O spray anti-embaciamento apresenta-se como uma solução mais imediata, ajudando a aumentar a durabilidade das lentes e evitando o embaciamento das lentes durante um dia inteiro. Uma solução mais permanente são as lentes com tratamento anti-embaciamento, também disponíveis nas lojas MultiOpticas.





Para aqueles que desejem encontrar alternativa ao uso de óculos graduados, a marca sugere a adoção de lentes de contacto, sendo mais confortáveis e fáceis de usar.





A MultiOpticas pertence ao Grupo GrandVision, líder internacional no retalho de ótica. Em Portugal, está presente há mais de 30 anos e tem mais de 200 lojas no território nacional, incluindo loja online.