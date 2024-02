Município de Almeida realiza a 15ª Edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural

De 2 a 4 de fevereiro de 2024, realiza-se no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso a 15ª Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural. Um evento que continua a promover o gosto pela caça, pesca, natureza, gastronomia e divulgar as potencialidades turísticas e económicas do concelho.

O evento que irá integrar várias Expos: Expo Floresta e Canina, Expo Agropecuária, Expo Ibérica, Expo Gastronomia e Expo Tasquinhas e Concertos, será novamente um ponto de encontro, não só para apreciadores da caça e da pesca, mas também da natureza, do mundo rural, do artesanato e da gastronomia.

Do programa fazem parte uma diversidade de atividades ligadas à cinegética, como montarias ao javali, largada de perdizes, demonstração de caça com aves de rapina e cão de parar, prática de falcoaria, concurso de pesca para crianças e adultos, entre outras. Ao longo dos 3 dias, os mais jovens, também, poderão desfrutar de várias atividades: "Caça aos Gambozinos" – Caça aos Caçapos", passeios de burro, carrinhos de choque, tiro virtual, tiro com arco e tiro pré-histórico, usufruindo de um fim-de-semana diferente! Haverá, ainda, uma mega exposição de 200 m2 "Uma viagem aos 20 mil anos de caça e pesca no vale do Côa- 4 épocas históricas.

Nesta edição de 2024, um dos destaques está no espaço da Expo Gastronomia onde para além de serem apresentados os produtos endógenos do concelho, o pão e a doçaria confecionada em fornos comunitários do concelho e de provas de vinhos, cerveja artesanal e cidra, haverá uma série de showcookings dando a conhecer os melhores sabores do território e onde será feita a apresentação dos pastéis oficiais do evento: "O Gambuzino" e "A Merenda do Caçador". Os visitantes poderão assim degustar a gastronomia de excelência do concelho.

Como não poderia deixar de ser, as tasquinhas irão fazer as delícias de todos os visitantes com a apresentação de pratos confecionados sobretudo à base de caça e pesca. Haverá ainda o tão esperado concurso da "Melhor Tasquinha", cuja atribuição dos prémios será feita no final do certame. Poderão ainda desfrutar da rota gastronómica pelos restaurantes e pastelarias do concelho.

Os visitantes terão ainda à disposição o Roteiro Turístico "Ver e Sentir o concelho de Almeida" que poderá ser adquirido num dos 3 Turismos Municipais (Almeida, Castelo Mendo e Vilar Formoso) e conhecer o que de melhor o concelho tem para oferecer.

O certame será ainda contemplado com momentos de muita animação e espetáculos musicais com grupos locais e do panorama nacional. Sexta-feira dia 02 de fevereiro sobem ao palco Vera Nunes, a artista nacional Bárbara Tinoco e Insert Coin. Já no sábado, é a vez dos 3 Loucos e 1 São que não veio, o grupo nacional D.A.M.A, seguido dos Dj Morfal. O domingo será abrilhantado pelos grupos locais: Grupo Coral Polifónico de Vilar Formoso, grupo de Cantares Árvore da Vida, Grupo de Sevilhanas Taconeos da Raia e pelo grupo nacional Toca & Dança.

Desperte a curiosidade, visite a 15ª Feira de Caça e Pesca e Desenvolvimento Rural!

Um evento para toda a Família!