Município de Mértola marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

Estando integrado na estratégia de promoção turística da região, no Stand do Alentejo e Ribatejo ERT, é oportunidade para dar a conhecer as potencialidades do território, no mercado da grande Lisboa, junto de agentes do setor nacionais e internacionais, afirmando o concelho como destino turístico de qualidade e de excelência.

