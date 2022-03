Museu da Cerveja e Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau são vencedores do Travel & Hospitality Awards 2022

O Travel & Hospitality Awards, uma celebração anual de excelência no setor do turismo e viagens que destaca anualmente os melhores hotéis, spas, restaurantes e operadores turísticos em todo o mundo, anunciou este sábado, 26 de março, que duas marcas do Grupo O Valor do Tempo - Museu da Cerveja e Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau - foram premiadas no seu programa European Travel Awards 2022.





Em comunicado de imprensa, a organização dos Travel & Hospitality Awards informou que os vencedores foram criteriosamente selecionados com base na agregação de avaliações de terceiros e selecionados por um painel de especialistas que analisam o feedback de clientes, demonstrando a singularidade dos espaços, qualidade das instalações e níveis excecionais de serviço ao cliente em várias categorias.

O Museu da Cerveja foi galardoado pela sua singularidade, enquanto restaurante que enaltece os sabores da cozinha portuguesa e que acrescenta a esta experiência um núcleo museológico que apresenta, numa viagem multissensorial e lúdica, a História da cerveja há mais de 7000 anos.





Já a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau ganhou o prémio pela improvável e inesperada combinação de sucesso que é a iguaria gastronómica, o Pastel de Bacalhau com queijo Serra da Estrela DOP, com a música tocada ao vivo num órgão de tubos do Séc. XIX, no seu espaço no Cais de Gaia, num brinde aos pastores da Serra da Estrela e aos produtores de vinho do Porto.





www.thawards.com Este ano, o programa recebeu mais de 22.000 indicações de espaços de todo o mundo. O painel de jurados elegeu como vencedores os espaços que considerou que refletem o que há de melhor em padrões de viagens e hospitalidade e a organização do Travel & Hospitality Awards referiu esperar que "este guia seja uma ferramenta útil para viajantes exigentes que planeiam a sua próxima viagem de luxo". A lista integral de vencedores será revelada na publicação anual de prémios que ficará disponível online em julho, em

