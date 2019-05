Museu do Oriente com entrada gratuita no dia 1 de Junho

O Museu do Oriente assinala o Dia Mundial da Criança, no fim-de-semana de 1 e 2 de Junho, com duas oficinas para os mais novos, mas também, duas sugestões criativas para quem pretende despertar a criança que há em si. No dia 1 de Junho, a entrada no museu é gratuita.





Para famílias com bebés até aos 12 meses, realiza-se no sábado, às 11.30, o ateliê "Caixas, Caixinhas e Caixotes". De diferentes tamanhos e formas, para empilhar, guardar ou espreitar para divertidas surpresas encontrar, é o convite para um divertido momento em família numa descoberta do Oriente, de objeto em objeto e de história em história. Esta oficina repete no dia 4 de Junho, terça-feira, às 11.00.





No domingo, dia 2, "Histórias com… Origami – Um filho de ouro!" convida famílias com crianças maiores de cinco anos a descobrir, através da técnica do origami, a lenda de Kintaro, um importante samurai do Japão, que tinha por amigos um urso, um veado, uma lebre e um macaco.





Para despertar a criatividade e dar largas à imaginação, dos não tão jovens, o Museu do Oriente organiza uma oficina de Escrita Criativa, orientada pela editora Laura Mateus Fonseca, no sábado, 1 de Junho, entre as 10.00 e as 17.30.





Rodeando-se de lendas e fabulários, personagens míticas e místicas, percorrendo as galerias do museu a partir do ideário da literatura oriental, os participantes são desafiados a utilizar os cinco sentidos para enriquecer a sua escrita, enquanto aprendem algumas ferramentas práticas para conseguirem elaborar textos com determinados objetivos.





E, se há estudos que indicam que beber chá melhora a criatividade, ainda neste dia a partir das 14.00, o biólogo Luís Mendonça de Carvalho orienta um Curso de Chá, que abrange os aspetos teóricos e práticos desta verdadeira arte. Desde os métodos de preparação à origem, manufatura e propriedades de cada espécie, incluindo uma prova de chá da China, Formosa, Índia, Ceilão e Japão.





Ateliê "Caixas, Caixinhas e Caixotes"

Tapete Encantado

1 de Junho, sábado | 11.30-12.15

4 de Junho, terça-feira | 11.00-11.45

Público-alvo: bebés até aos 12 meses, acompanhados por um ou dois adultos

Preço: 4 €/ participantes (adulto ou criança)

Participantes: mín. 10, máx. 20





Ateliê "Histórias com… Origami – Um filho de ouro!"

2 de Junho, domingo | 11.00-12.30

Público-alvo: M/5 anos (acompanhados por um adulto)

Preço: 6 €/ participante

Participantes: mín. 12, máx. 20





Oficina Escrita Criativa – Palavras Orientadas | Histórias Encontradas

1 de Junho, sábado | 10.00-17.30

Público-alvo: M/16 anos

Preço: 55 €

Participantes: mín. 6, máx. 15





Curso de Chá

1 de Junho, sábado | 14.00-18.00

Público-alvo: M/16 anos

Preço: 35 € (inclui prova de chá e distribuição de algumas amostras)

Participantes: mín. 15, máx. 20