Museus e Bibliotecas de Sintra são Clean & Safe

Em Sintra pode, agora, estudar e ler em segurança nas quatro bibliotecas municipais, desvendar e conhecer os seis museus, também eles espaços geridos pela Câmara Municipal de Sintra. Sintra está mais segura e pronta para o receber e, por isso, também o Posto de Turismo do Cabo da Roca, a Casa do Elétrico e a Casa da Cultura Lívio de Morais receberam a certificação Clean & Safe, selo de qualidade no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.



Da Vila histórica de Sintra, a Odrinhas e Rio de Mouro, são muitos os lugares a conhecer: a expressão artística no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, a história e a arqueologia expostas no MASMO - Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, a vida no planeta Terra em exibição no Museu de História Natural de Sintra, a arte da escultura no Museu Anjos Teixeira, os saloios e a caricatura na Casa-Museu de Leal da Câmara e a literatura de uma vida no Museu Ferreira de Castro. Espaços, com entrada gratuita para todos, que se unem a uma paisagem e património único que só Sintra lhe pode oferecer.



E porque a segurança é feita do contributo de todos nós, ao visitar estes equipamentos, deverá ter em conta que o uso de máscara é obrigatório a partir dos 10 anos, que deve higienizar as mãos à entrada e durante a visita manter uma distância mínima de 2 metros relativamente a outros visitantes.





O selo Clean & Safe assinala atividades que cumpram as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde e que assegurem o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da COVID-19 e de outras infeções.