Na ilha de São Miguel, com vista privilegiada sobre o oceano

As paisagens verdejantes a perder de vista a poucos quilómetros de distância ou o cheiro a mar que se respira das Portas da Cidade de Ponta Delgada são apenas dois dos cartões de visita dos que aterram na ilha de São Miguel, nos Açores. Para os acolher de forma ainda mais calorosa, está o Azor Hotel , unidade hoteleira de 5 estrelas da DHM – Discovery Hotel Management, marca de gestão de unidades hoteleiras do fundo Discovery Portugal.

Uma das mais conhecidas unidades hoteleiras da região, não só pela sua localização privilegiada, como também pela excelência do seu serviço, este hotel com 118 quartos e cinco suites tem vindo a reforçar a sua oferta de experiências, dando a escolher aos seus hóspedes inúmeras opções de atividades.





Vítor Santos, Diretor Geral do Azor Hotel, refere que "queremos ser mais do que um alojamento, onde os visitantes da ilha podem pernoitar. Queremos ser os principais conselheiros nesta viagem açoriana, como verdadeiros especialistas no destino que somos. Todos os elementos da nossa equipa são especialistas nas experiências que temos para oferecer, para além de que podem ajudar com dicas sobre o que ver e fazer na ilha de São Miguel."





Com um grande foco em atividades outdoor, desde nadar com golfinhos, observação de baleias, canoagem nas Furnas, batismo de golfe, piqueniques, passeios de bicicleta ou caminhadas pelos trilhos da ilha, a unidade da DHM complementa a sua oferta com opções de atividades dentro do hotel. Desde uma jornada pelos sabores locais, reinterpretados pelo Chef Cláudio Pontes, no restaurante À TERRA, até ao assistir ao pôr do sol a partir do rooftop do hotel, o único da cidade de Ponta Delgada.





Este verão, o Azor Hotel lança a campanha "Outlet de verão", com descontos em alojamento até 30%, para reservas efetuadas até dia 31 de agosto, acrescentando ainda mais vantagens a todos os que pretendem visitar a ilha este verão, recolhidos num dos mais idílicos destinos europeus.