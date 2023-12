Natal em São Domingos de Benfica

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica vai organizar quatro atividades de Natal no período compreendido entre os dias 15 e 17 de dezembro. Todos os eventos natalícios promovidos pela Junta de Freguesia serão de acesso geral e gratuito, realizados em diversos locais da Freguesia.

No dia 15 de dezembro, sexta-feira, pelas 21h00, todos os caminhos irão até à igreja do Convento de São Domingos, na Rua João de Freitas Branco nº 12. Para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a Junta de Freguesia e o grupo musical Vox Angelis têm a honra de convidar a comunidade de São Domingos de Benfica a assistir ao concerto de Natal, Sacrum Praesepium.

No dia 16 dezembro, sábado, pelas 10h00, a Quinta da Alfarrobeira, na Rua António Saúde, será o local para uma atividade imperdível. Haverá espaço para uma Cãominhada de 5kms que inclui um jogo de pistas para pais e filhos. Para quem gosta de correr, poderá escolher entre um trail running de iniciação de 7kms ou um trail running avançado de 10 kms. Os interessados devem inscrever-se até dia 14 de dezembro através do email desporto@jf-sdomingosbenfica.pt , indicando o nome completo, NIF e data de nascimento.

Ainda no dia 16 de dezembro, sábado, a partir das 21h00, no Mercado de São Domingos, a Junta de Freguesia vai promover a Ceia de Natal, evento onde se pretende convidar a comunidade para uma refeição que incluirá bolos típicos desta quadra, bebidas, música, uma exposição de presépios, entre outras surpresas. A entrada é livre mediante a doação de uma peça de roupa ou 1kg de um bem alimentar.

No domingo, dia 17 de dezembro, teremos Cinema no Mercado de São Domingos. Pelas 11h00, passaremos a obra intemporal de Robert Wise, "Música no Coração". A partir das 14h00, dar-se-á início a uma das mais belas viagens de Natal, o "Expresso Polar". Por fim, O Amor Acontece no Cinema no Mercado, filme com Lúcia Moniz no elenco, onde são exploradas as nuances das relações amorosas através de uma abordagem cómica, mas realista.