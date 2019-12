Natal encantado chega ao coração do Algarve

A quadra natalícia abre oficialmente em São Brás de Alportel, a 7 de dezembro, com a tradicional Festa de Chegada do Pai Natal e a Noite Vermelha.





O Largo de São Sebastião vai ser o epicentro natalício são-brasense, local de eleição para momentos especiais em família e entre amigos, que também vai acolher a edição especial de 10.º aniversário do Mercadinho Solidário de São Brás de Alportel no domingo 8 de dezembro e a primeira edição do Mercado de Natal de 12 a 15 de dezembro.





A Festa de Chegada do Pai Natal está marcada para as 15h00 com um espetáculo de magia e animação de rua a cargo do trio de Duendes de Natal que prometem aquecer o ambiente até à chegada do Pai Natal que vai entregar brindes e tirar fotografias com os mais pequenos.





Um dia especial, para graúdos e miúdos, completado pela Feirinha de Natal e o programa de animação da Noite Vermelha, uma iniciativa promovida pela autarquia são-brasense em colaboração com o comércio local. As lojas, vão estar abertas até às 23h00 com descontos que vão até aos 70 por cento. Ao longo do dia, os clientes que façam compras no comércio local habilitam-se a ganhar um vale de compras de supermercado no valor de 500,00 euros.





A Noite Vermelha conta com um recheado programa de animação. Vão passar pelo palco das 15h00 até ás 23h00 diversos grupos de música e dança: Os Carolas e Super Pop, Urban Xpression, Rancho Típico Sambrasense, The New Orleans Jazz Band, Grupo Clube do Museu e ainda a animada Banda Tic Tac. O Largo de São Sebastião que este sábado é o Largo do Natal São-brasense vai receber ainda uma arruada proporcionada pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel.





Durante todo mês de dezembro, decorre no comércio local, mais uma edição do passatempo de Natal, lançado pelo Município, para o sorteio de vales de compras nos estabelecimentos locais, no valor global de 500,00 euros.





Uma das novidades do programa de Natal de 2019 é o Mercado de Natal que vai animar o Largo de São Sebastião de 12 a 15 de dezembro onde diariamente os mais pequenos vão poder visitar o Pai Natal na sua casa e tirar fotografias para mais tarde recordar, assistir a teatro de marionetas e à peça de teatro "Os piratas roubam as prendas ao Pai Natal. Uma iniciativa promovida pel’Os Cavaleiros do Tempo.





Mercadinho Solidário completa 10 anos no Largo de São Sebastião





Em São Brás de Alportel, o espírito fraterno e natalício ganha mais força com o Mercadinho Solidário que este ano vai decorrer em pleno Largo de São Sebastião, no dia 8 de dezembro, entre as 10h00 e as 17h00.





Nesta edição especial em que se comemora o décimo ano desta iniciativa, o Largo de São Sebastião transforma-se na montra da solidariedade da região, apresentando as diferentes associações e projetos e apresentando irresistíveis sugestões solidárias para originais presentes de natal e são ainda uma oportunidade para as associações presentes angariarem fundos para prosseguirem com as suas missões.





Um evento pensado para toda a família, que dispõe por isso de um espaço para a diversão dos mais pequenos e de um programa de animação muito diversificado, ao longo de todo o dia, que culmina a partir das 15h00 com uma edição especial do Baile do Museu!





A iniciativa, promovida anualmente pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel e pela Rede Social do concelho, conta com o apoio e participação de mais de duas dezenas de instituições locais e regionais de índole social.





Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelas diversas instituições presentes e adquirir algumas prendas de Natal produzidas nas instituições com a dedicação de quem trabalha todos os dias em prol da comunidade.





O evento é de entrada gratuita mas todos os visitantes são convidados a contribuir à entrada com a oferta de agasalhos que serão posteriormente distribuídos na Loja Social às famílias que mais precisam.





Um mês de animação para toda a família





Ao longo do mês de dezembro sucedem-se as propostas e iniciativas de Natal para toda a família.

Ainda no dia 7, decorre uma Feirinha de Natal, no dia 7, no Quartel dos Bombeiros Voluntários, iniciativa da Associação de Artesãos – Esfera Triunfante e ao final do dia, pelas 18h00, o Museu do Traje acolhe o Concerto de Natal do Coro dos Amigos do Museu.





No domingo, dia 8, o grupo de HIP HOP Urban Xpression apresenta a Gala de Natal "À procura do Natal na Uxlândia", com sessões às 10h30 e às 15h30, no Pavilhão Municipal.





Na manhã de 14 de dezembro, a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel via passar pelas ruas da vila e pelo Mercado Municipal com o seu já tradicional Desfile de Natal e no final da tarde, pelas 18h00, o Exército de Salvação apresenta um concerto especial e solidário que vai angariar fundos para a Miriam "a pequena lutadora" e para o grupo de jovens voluntários que vão fazer uma missão com crianças em São Tomé e Príncipe.





No domingo, dia 15, a Escola de Dança Municipal apresenta o se Espetáculo de Natal no Cineteatro São Brás, pelas 16h00.

Já quase com o Natal a chegar, o Grupo de Música Tradicional Ucraniana "Jasmin" apresenta um concerto de Natal no Museu do Traje, a 21 de dezembro, pelas 20h00.





São diversas as festas e convívios de natal, promovidos pelas mais diversas entidades, que se juntam ao programa. Na tarde de dia 25, a quadra contará com o tradicional convívio solidário na Sede do Motoclube Unidos da Estrada.





Até 6 de janeiro, está aberta a Rota dos Presépios de São Brás de Alportel. Entidades, associações, grupos de todo o concelho estão a preparar 12 espaços de exposição de presépios. Dos mais tradicionais aos mais modernos e originais, a rota convida a passar pelos sítios de Alportel, Parises, Peral, Machados, Cabeça do Velho e Corotelo, pelos Bombeiros Voluntários, pela Biblioteca Municipal, pela Igreja Matriz, pelo Museu do Trajo, pela Santa Casa da Misericórdia, pelo Alportel, pela Cabeça do Velho e pela Galeria Municipal que tem patente uma exposição de presépios oriundos de vários cantos do mundo e com os mais diversos materiais das coleções privadas de Anabela Guerreiro e de Graça Bernardo.





E como manda a tradição, a quadra Natalícia encerra na noite de Dia de Reis, 6 de janeiro, com o 36.º Encontro de Charolas, no Cineteatro São Brás, pelas 21h00.